В Иране захотели сменить главу Минобороны

Президент Ирана Пезешкиан предложил сменить главу Минобороны

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил местным властям рассмотреть кандидатуру Азиза Насирзаде на должность главы Министерства обороны (Минобороны). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Пезешкиана.

В настоящее время генерал-майор Насирзаде занимает должность первого замглавы Генштаба Вооруженных сил Ирана. Он неоднократно посещал российскую столицу в рамках рабочих визитов.

Кроме того, президент исламской республики предложил кандидатуру Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел. В ходе работы в качестве замглавы иранского МИД во втором правительстве президента-реформиста Хасана Роухани он продолжительный период времени являлся главой делегации исламской республики на переговорах по ядерной сделке. Сейчас Арагчи занимает пост секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям.

Пезешкиан стал новым президентом Ирана в начале июля 2024 года по итогам досрочных выборов. Он является сторонником проведения либеральных реформ в исламской республике и многовекторной внешней политики. В качестве одного из приоритетов своей программы он обозначил предоставление больших свобод женщинам и национальным меньшинствам. Кроме того, Пезешкиан не исключает возможности переговоров с США и западными странами по поводу снятия масштабных санкций с Ирана.