В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сигнал тревоги также объявляли в Днепропетровской и Тернопольской областях, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Так, тревога в Киеве прозвучала в 02:58 по Москве, в Днепропетровской области — в 02.53. В Тернопольской области тревога слышна с 02:34 по московскому времени.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в Полтавской области Украины.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны.