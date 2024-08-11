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00:40, 11 августа 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

Reuters: в Киеве прогремели взрывы

Фото: Unsplash

В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

В свою очередь, украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Полтавской области Украины.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны.

Ранее сообщалось, что над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Раздалось около десяти взрывов. Незадолго до этого в городе объявили ракетную опасность.

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      Марина Совина
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