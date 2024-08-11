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19:26, 11 августа 2024Россия

В Курской области объявили о прибытии дополнительных военных сил

Врио губернатора Смирнов: в Курскую область прибывают дополнительные силы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курскую область прибывают дополнительные военные подразделения и боевая техника для отражения атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что текущая напряженная обстановка в Курской области стала ключевой темой деловых обсуждений с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Особое внимание стороны уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации ситуации.

Смирнов подчеркнул, что российские военные делают все возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. Они, в частности, помогают вывозить граждан из приграничных регионов в пункты временного размещения. В то же время, отметил врио губернатора, обстановка в Курской области продолжает оставаться сложной.

Ранее Смирнов объявил об угрозе атаки украинских беспилотников. На этом фоне местные власти привели в состояние боевой готовности местные средства противовоздушной обороны (ПВО). Врио губернатора также призвал местных жителей быть бдительными на случай возможного нападения со стороны ВСУ.

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      Анатолий Акулов
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