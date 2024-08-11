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19:07, 11 августа 2024Россия

В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена угроза атаки БПЛА

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Власти Курской области предупредили местных жителей об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Алексей Смирнов.

Он добавил, что в Курской области привели в готовность силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) для отражения возможной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне врио губернатора призвал местных жителей быть бдительными.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о срыве попытки украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. В ведомстве отметили, что нападение вблизи населенных пунктов Озерки и Ивановский удалось предотвратить при помощи армейской авиации.

Глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уничтожении российскими военными 14 единиц украинской бронетехники. Вооруженным силам РФ, по его словам, 11 августа удалось поразить в том числе бронетранспортеры Stryker и М113, а также танки, гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 и Marder. При этом на момент прилетов, как уточнил командир подразделения, в вышеуказанных транспортных средствах находились не только украинские военнослужащие, но и иностранные солдаты.

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      Анатолий Акулов
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