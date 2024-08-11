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22:09, 11 августа 2024Россия

В Луганске похоронили погибших в зоне СВО бойцов

В ЛНР с почестями похоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО

Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

В Луганске похоронили останки бойцов, погибших при выполнении задач в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Церемония была организована Следственным комитетом (СК) России по ЛНР и Военной комендатуры республики. Следователи СК назначили экспертизы для установления личностей погибших. Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская пообещала «сделать все возможное» для установления имен бойцов.

«Мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Донбасс и Россия стоят на страже не только своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону», — сказала уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока на церемонии.

Ранее в Казани вдова погибшего на СВО бойца месяц не могла похоронить мужа. Ей пообещали доставить тело мужа к похоронам, но вдруг некий юрист потребовал 51 тысячу рублей за транспортировку останков.

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