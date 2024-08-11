В Минобороны рассказали о работах по разминированию курского приграничья

Минобороны: разминирование курского приграничья ведется каждый день

Заявки на разминирование приграничных районов Курской области российским военнослужащим поступают каждый день, сообщили ТАСС в Минобороны.

Саперы проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов, рассказали в военном ведомстве.

Один из саперов поведал, что обстрел населенных пунктов ведется с применением как оружия НАТО, так и собственно украинского.

В ночь на 12 августа военкор Юрий Котенок сообщил, что российские военные выбили ВСУ из села Снагость Курской области. В регион прибывают дополнительные военные подразделения и боевая техника для отражения атак.