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01:39, 12 августа 2024Россия

Российские войска выбили ВСУ из села в Курской области

Военкор Котенок: российские военные выбили ВСУ из села Снагость Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Снагость Кореневского района Курской области. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

«Село, между прочим, основано на землях, подаренных государем Петром I гетманe-иудe Мазепе — символу нынешней Украины, который потом перебежал от русских к шведам», — отметил он.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Псих заявил, что его подразделение занимается уничтожением техники ВСУ в Курской области.

Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в регион прибывают дополнительные военные подразделения и боевая техника для отражения атак украинцев. Он подчеркнул, что российские военные делают все возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. В частности, они помогают вывозить граждан из приграничных регионов в пункты временного размещения.

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      Марина Совина
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