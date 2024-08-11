Бывший премьер Молдавии Кику: президент Санду провалила предвыборные обещания

Действующий молдавский президент Майя Санду провалила все свои предвыборные обещания и сейчас сохраняет власть только благодаря западной поддержке. С таким заявлением в эфире телеканала Exclusiv ТV выступил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

«Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала, поэтому финал ясен. Единственное, на чем держится Майя Санду, это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров», — сказал он.

Ранее лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что правительство Санду после закрытия местных телеканалов начнет закрывать рот простым людям.