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16:05, 11 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии обвинили Санду в провале предвыборных обещаний

Бывший премьер Молдавии Кику: президент Санду провалила предвыборные обещания
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomzav / Reuters

Действующий молдавский президент Майя Санду провалила все свои предвыборные обещания и сейчас сохраняет власть только благодаря западной поддержке. С таким заявлением в эфире телеканала Exclusiv ТV выступил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

«Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала, поэтому финал ясен. Единственное, на чем держится Майя Санду, это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров», — сказал он.

Ранее лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что правительство Санду после закрытия местных телеканалов начнет закрывать рот простым людям.

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      Виктория Кондратьева
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