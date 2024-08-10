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16:54, 10 августа 2024Бывший СССР

Оппозиция в Молдавии заявила о новых «рекордах» Санду в цензуре

Лунгу: власти Молдавии после СМИ начнут закрывать рот простым людям
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии после закрытия местных телеканалов начнут закрывать рот простым людям. О «рекордах» в установлении цензуры президента страны Майи Санду в своем Telegram-канале заявил лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Четырнадцать телеканалов закрыты, десятки сайтов заблокированы, но это не предел. Санду идет на новые "рекорды" в подавлении свободы слова. Следом за журналистами, закрывать рот начнут всем гражданам. Режим диктатора — он такой», — написал оппозиционный политик.

По его словам, действующая власть пытается «превратить СМИ в свою обслугу», а те, кто с ней не согласен, вынуждены работать под сильным давлением.

Ранее глава координационного совета российских соотечественников, лидер поискового движения республики Алексей Петрович заявил, что политика правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), возлагающей вину за свои провалы на Россию и свое русскоязычное население, основывается на практиках, которые были отработаны в прошлом веке Йозефом Геббельсом.

Также в августе депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский сказал, что отказ Центральной избирательной комиссии Молдавии регистрировать оппозиционный блок «Победа», куда входит, в частности, партия «Шанс», в президентских выборах является показателем страха правящей в стране партии.

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      Иван Потапов
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