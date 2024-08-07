Отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок «Победа» назвали страхом партии власти

Нестеровский: в ЦИК Молдавии отказались регистрировать «Победу» из-за страха

Отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии регистрировать оппозиционный блок «Победа» в президентских выборах является показателем страха правящей в стране партии. Такое заявление сделал депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский, передает РИА Новости.

«Партия президента Майи Санду боится конкуренции и возможного поражения на выборах, что свидетельствует о страхе и неуверенности нынешнего режима», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что решение ЦИК является нарушением Конституции и международного права, а оппозиция намерена продолжить свою борьбу за участие в выборах.

Ранее адвокат «Победы» Адриан Кожокару заявил, что отказ ЦИК будет оспорен в суде. Он назвал решение ЦИК незаконным и антиконституционным. «Мы будем обжаловать его в суде. Политические партии представили все необходимые документы, и нет оснований для отказа в регистрации», — сказал адвокат.