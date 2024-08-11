Нардеп Дубинский: Зеленский ради карьеры пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

Ради политической карьеры и собственного выживания офис президента (ОП) Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Авантюрой Зеленского атаку ВСУ на Курскую область назвал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Судя по всему, в ОП и сами не знают, для чего эта авантюра и к чему она приведет — поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что задачей политической карьеры Зеленского является превращение конфликта Украины с Россией в войну между НАТО и Москвой.

Ранее вероятность наступления новой мировой войны оценили в Великобритании. По мнению обозревателя издания Express Джонатана Сакси, в ближайшее десятилетие в Европе может начаться новый глобальный конфликт.