В России сообщили о переброске военных сил на помощь в Курскую область

На помощь в Курскую область отправлены подразделения аэроразведки и ударных БПЛА

На помощь российским военным в Курскую область отправлены подразделения аэроразведки и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О переброске дополнительных сил и техники сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что в атакуемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) российский регион также вылетел глава комитета обороны Законодательного собрания Запорожской области. Дополнительные военные подразделения, по словам губернатора, должны оказать значительную поддержку военным, которые продолжают сопротивляться наступлению украинских солдат.

Балицкий добавил, что региональные власти проработали вопрос приема пострадавших семей с детьми на туристических базах Азовского побережья. Там обеспечат необходимую безопасность пребывания вынужденно покинувших свои дома, резюмировал губернатор.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в больницах находятся в общей сложности 69 пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое. Амбулаторную помощь оказывают 19 пострадавшим, а восемь россиян успели выписать из больниц.

