Экс-помощник министра обороны США Фриман: вторжение ВСУ — российская ловушка

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вторгшиеся на территорию Курской области, попали в российскую ловушку. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-помощник министра обороны США Чарльз Фриман.

«Не знаю, живы ли эти войска, я не слышал, живы ли они вообще, но им придется нелегко, вы всегда несете больше потерь на поле боя, когда нападаете, чем когда обороняетесь, и они попали прямо в российскую ловушку, на мой взгляд», — сказал эксперт.

По словам Фримана, президент Украины Владимир Зеленский этой акцией захотел поднять моральный дух украинцев и продемонстрировать западным союзникам способность ВСУ наносить России поражение, но это ему не удалось.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что на фоне вторжения ВСУ в российских войсках наблюдается рост числа добровольцев. Журналист подчеркнул, что главной мотивацией россиян для заключения контракта является любовь к родине, а не деньги.