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11:28, 11 августа 2024Путешествия

В Таиланде россиянин решил поплавать в бассейне на крыше и не выжил

Khaosod: на Пхукете 20-летний россиянин не выжил после падения с крыши

Фото: Denis Belitsky / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде российский турист упал с крыши семиэтажного дома и не выжил. Подробности сообщает издание Khaosod.

По данным источника, 20-летний Владислав С. арендовал у друга жилье в кондоминиуме в Чалонге на курорте Пхукет. Последний раз его видел живым сосед из Турции, который решил поплавать в бассейне на крыше. По его словам, россиянин стоял в купальных шортах у воды.

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Через некоторое время мужчину нашли без признаков жизни на строительной площадке рядом с кондоминиумом. На теле Владислава были травмы, свидетельствующие о падении с высоты.

Россиянина доставили в больницу Вачира для проведения вскрытия. Местные власти уведомили посольство России, чтобы организовать транспортировку тела на родину.

Другой турист из Великобритании пропал без вести в Бангкоке при загадочных обстоятельствах. Его мобильный телефон перестал передавать сигнал за пять минут до прибытия молодого человека в аэропорт, с тех пор он не выходил на связь.

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      Мария Борисова
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