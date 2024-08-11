В Таиланде россиянин решил поплавать в бассейне на крыше и не выжил

Khaosod: на Пхукете 20-летний россиянин не выжил после падения с крыши

В Таиланде российский турист упал с крыши семиэтажного дома и не выжил. Подробности сообщает издание Khaosod.

По данным источника, 20-летний Владислав С. арендовал у друга жилье в кондоминиуме в Чалонге на курорте Пхукет. Последний раз его видел живым сосед из Турции, который решил поплавать в бассейне на крыше. По его словам, россиянин стоял в купальных шортах у воды.

Через некоторое время мужчину нашли без признаков жизни на строительной площадке рядом с кондоминиумом. На теле Владислава были травмы, свидетельствующие о падении с высоты.

Россиянина доставили в больницу Вачира для проведения вскрытия. Местные власти уведомили посольство России, чтобы организовать транспортировку тела на родину.

Другой турист из Великобритании пропал без вести в Бангкоке при загадочных обстоятельствах. Его мобильный телефон перестал передавать сигнал за пять минут до прибытия молодого человека в аэропорт, с тех пор он не выходил на связь.