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00:10, 12 августа 2024Наука и техника

Создан шагающий робот-муравей

Advanced Intelligent Systems: создан шагающий робот-муравей

Фото: Carnegie Mellon Unviersity, College of Engineering

Робототехники создали нового шагающего робота размером с муравья под названием Picotaur. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Intelligent Systems, робот, обладающий способностью бегать, поворачиваться, толкать грузы и подниматься по миниатюрным лестницам, был разработан для исследования труднодоступных мест.

Picotaur оснащен несколькими приводами, которые приводят в движение его конечности и наделяют несколькими типами передвижения. Робот может бегать как тараканы и прыгать, преодолевая препятствия. Это делает его первым роботом такого размера с широким набором функций.

Для создания Picotaur использовалась двухфотонная полимеризация — технология 3D-печати, позволяющая создавать миниатюрные роботизированные системы, включая микроботов, микрозахваты и микродатчики. Этот процесс помог уменьшить размеры рычажного механизма с двумя степенями свободы, позволяя роботу преодолевать большие высоты и легко переключаться между ходьбой и прыжками.

В рамках эксперимента робота тестировали на способность толкать грузы. Было создано миниатюрное футбольное поле, где Picotaur толкал мяч и следовал за ним. Исследователи также планируют рассмотреть возможность добавления солнечных батарей для обеспечения автономного питания робота

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      Александр Еникеев
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