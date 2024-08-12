Балицкий заявил об отсутствии опасности для Энергодара из-за пожара на Запорожской АЭС

Балицкий: Энергодару и области не угрожает опасность в результате пожара на ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отсутствии опасности для Энергодара и всего региона из-за пожара на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ему поступает много звонков и сообщений от жителей Запорожской области в связи с пожаром на станции. Балицкий подчеркнул, что президент России Владимир Путин на встрече с ним призвал повысить внимание к объектам стратегической инфраструктуры, среди которых есть и ЗАЭС.

«Украинский режим, поддержанный натовскими кураторами, системно обстреливает весь север Запорожской области. Но принимаются все меры для того, чтобы локализовать последствия этих ударов», — сказал глава региона. Он добавил, что радиационный фон вокруг станции находится в норме.

Ранее ЗАЭС попала под удар Украины и впервые оказалась серьезно повреждена. В результате удара украинского дрона вспыхнул пожар на объекте охладительных систем.