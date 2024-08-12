Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

РБК: банки сократили валютное кредитование на фоне проблем с юанями

Российские банки в июне 2024 года резко сократили выдачу валютных кредитов бизнесу на фоне нехватки юаней. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка РФ пишет РБК.

Суммарный объем таких валютных займов упал по сравнению с маем на 27,6 процента, до 420,9 миллиарда рублей (34,99 миллиарда юаней). Этот показатель стал минимальным с ноября 2023 года (за исключением сезонного спада кредитования в январе).

При этом доля валютных кредитов в общем объеме займов компаниям уменьшилась с более чем 8 процентов в апреле-мае до 6 процентов. По мнению экспертов, снижение выдачи таких ссуд связано с проблемой с юаневой ликвидностью на российском рынке. Ряд китайских банков с опаской работают с Россией из-за санкционных рисков, и платежи приходится проводить через третьи страны. В результате не только растут затраты на такие операции, но и снижаются объемы поступаемых юаней в РФ, объясняет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Усугубляет юаневый дефицит в ряде банков и рост ключевой ставки ЦБ РФ. На этом фоне компаниям и физлицам становится менее выгодно размещать средства на депозитах в китайской валюте, чем в рублях. Кроме того, на нехватку юаней влияет снижение притока выручки экспортеров, добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его мнению, существуют риски дальнейшего снижения кредитования в юанях.

По словам главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, юани в России не закончились, скорее, дефицит ликвидности связан с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций. Действующие ограничения затрагивают даже организации на внутреннем рынке, в том числе российские «дочки» банков из Китая.