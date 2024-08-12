Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 12 августа 2024Экономика

Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 2 августа

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки достигли этого значения впервые с 2 августа 2024 года. В верхней точке цена поднималась до 80,41 доллара за баррель. На момент написания материала нефть Brent торговалась около отметки 80,35 доллара за баррель.

Материалы по теме:
Тысячи свалок по всему миру выбрасывают опасный газ. Как он угрожает будущему человечества?
Тысячи свалок по всему миру выбрасывают опасный газ.Как он угрожает будущему человечества?
6 мая 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI в то же время выросла на 1,17 процента, до 77,74 доллара за баррель. В верхней точке стоимость доходила до 77,77 доллара.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в июле 2024 года добыча нефти сократилась сильнее, чем в июне, а целевые показатели ОПЕК+ оказались превышены на 67 тысяч баррелей в сутки. Это произошло из-за проблем с графиком поставок. Ожидается, что в августе и сентябре ситуация будет исправлена.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      В России подешевели подержанные машины

      Microsoft удалит Paint 3D из Windows

      Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей

      В российском регионе ФСБ задержала украинского военного

      Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

      Россиян предупредили о новой схеме обмана с «Госуслугами». Что это за схема и как защититься от мошенников?

      Вертолет упал на крышу роскошного отеля, загорелся и попал на видео

      Стало известно о нереализованных экономических планах Байдена

      Россиянина приговорили к 10 годам за поджог релейного шкафа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше