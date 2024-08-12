Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 2 августа

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки достигли этого значения впервые с 2 августа 2024 года. В верхней точке цена поднималась до 80,41 доллара за баррель. На момент написания материала нефть Brent торговалась около отметки 80,35 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI в то же время выросла на 1,17 процента, до 77,74 доллара за баррель. В верхней точке стоимость доходила до 77,77 доллара.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в июле 2024 года добыча нефти сократилась сильнее, чем в июне, а целевые показатели ОПЕК+ оказались превышены на 67 тысяч баррелей в сутки. Это произошло из-за проблем с графиком поставок. Ожидается, что в августе и сентябре ситуация будет исправлена.