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03:31, 12 августа 2024Из жизни

Бывший актер пробрался в квартиру ради женского белья

В Японии актер влез в квартиру через окно, чтобы понюхать женское белье

Фото: Hidefumi Ohmichi / Unsplash

В Японии полиция арестовала бывшего актера, который нарушил закон ради женского белья. Об этом пишет Japan Times.

По данным полиции, 37-летний Цубаса Тагоку был арестован по подозрению в незаконном проникновении в квартиру в городе Хатиодзи в пятницу, 2 августа. В квартире жила 20-летняя девушка со своим бойфрендом. Тагоку, который раньше был актером в мюзиклах, предположительно влез в пустую комнату через окно и стал нюхать нижнее белье девушки.

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Бойфренд девушки вернулся домой и обнаружил злоумышленника. Он скрутил его и вызвал полицию. Подозреваемый признался, что пробрался в комнату, чтобы понюхать женское белье и сексуально удовлетворить себя. Полиция выясняет, имеет ли Тагоку отношение к незаконным проникновениям на балконы других людей в этом районе.

В момент ареста Тагоку отбывал условный срок. В 2022 году его осудили за кражу нижнего белья у женщины в префектуре Фукуока.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина проник в женское банное отделение. Когда его задержала полиция, он сообщил, что не видит ничего необычного в своем поведении, потому что идентифицирует себя как женщину.

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      Антонина Черташ
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