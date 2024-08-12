В США бывшую учительницу арестовали за секс с 14-летним школьником в 2008 году

В американском штате Коннектикут арестовали женщину, в прошлом работавшую школьной учительницей. Об этом сообщает WFSB.

В апреле неизвестный проинформировал полицию, что в 2008 году Рене Делеон, которой в то время было 36 лет, вступила в сексуальные отношения с 14-летним школьником. В ходе расследования выяснилось, что отношения продолжались более восьми месяцев.

Бывшей учительнице предъявлены обвинения в насильственном половом преступлении второй степени. Согласно законам штата, таким образом квалифицируется секс с несовершеннолетними от 13 до 15 лет в том случае, если преступник более чем на три года старше жертвы. Кроме того, ее обвиняют в причинении вреда моральному облику ученика.

После ареста Делеон освободили под залог величиной 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей). Суд рассмотрит ее дело 28 августа.

Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Женщину призвали заключить в тюрьму на 10 лет — она должна получить по два с половиной года по делу каждого из потерпевших.

