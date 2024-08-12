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07:42, 12 августа 2024Мир

Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область

МИД Китая заявил, что Пекин следит за ситуацией в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Китая отреагировали на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее заявление опубликовал МИД КНР.

Отмечается, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации. Ведомство КНР призвало Россию и Украину соблюдать «три принципа» охлаждения ситуации: не допускать распространение боевых действий вовне, не допускать эскалации конфликта и усиления огня. «Китай продолжит поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса», — сказано в сообщении.

Ранее китайское издание Global Times (GT) отметило, что атака ВСУ на Курскую область приведет к обострению украинского конфликта и разрушит надежды на мирные переговоры.

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      Марина Совина
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