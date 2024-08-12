Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область

МИД Китая заявил, что Пекин следит за ситуацией в Курской области

Власти Китая отреагировали на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее заявление опубликовал МИД КНР.

Отмечается, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации. Ведомство КНР призвало Россию и Украину соблюдать «три принципа» охлаждения ситуации: не допускать распространение боевых действий вовне, не допускать эскалации конфликта и усиления огня. «Китай продолжит поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса», — сказано в сообщении.

Ранее китайское издание Global Times (GT) отметило, что атака ВСУ на Курскую область приведет к обострению украинского конфликта и разрушит надежды на мирные переговоры.