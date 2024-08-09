В Китае высказались о действиях ВСУ в Курской области

GT: атака ВСУ на Курскую область приведет к обострению конфликта на Украине

Нападение на Курскую область приведет к обострению украинского конфликта и разрушит надежды на мирные переговоры. О последствиях атаки на российский регион высказалось китайское издание Global Times (GT).

По мнению экспертов, из-за действий украинских войск усилия международного сообщества по достижению мира окажутся напрасными. Один из собеседников издания, профессор Китайского института иностранных дел Ли Хайдун, раскритиковал политику США, обвинив власти страны в двуличности.

Он отметил, что Вашингтон заверяет, что «сдерживает» использование американского оружия, но в то же время оказывает Украине финансовую и военную помощь. По словам эксперта, «атака на российские объекты является результатом того, что США подливают масла в огонь».

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. Под обстрел попал город Суджа, который в результате был сильно поврежден.