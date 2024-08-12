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20:32, 12 августа 2024Путешествия

Десятки протестующих заполонили популярный пляж Европы из-за пьяных туристов

Протестующие против туристов устроили сидячую забастовку на пляже в Испании

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Десятки протестующих против массового туризма заполонили популярный пляж в Европе из-за пьяных иностранцев. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что пляж Balneario 6 в Плайя-де-Пальма, Испания, популярен своими вечеринками и развлечениями. Местным жителям не нравится, что когда-то тихое место стало притягивать толпы пьющих туристов. Поэтому недовольные испанцы собрались и устроили сидячую забастовку. Всего в акции приняли участие около сотни человек.

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Отдыхающие были шокированы появлением протестующих, между парой людей даже разгорелся конфликт. На месте присутствовали полицейские, однако никаких задержаний не произошло. Участники акции пообещали вести себя мирно и не вступать в драки.

По словам местных жителей, пляж Balneario 6 стал символом пьянства. «40 лет назад, когда я еще был молод, приходил сюда и плавал. А теперь люди здесь пьянствуют», — пожаловался один из протестующих.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.

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      Марк Успенский
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