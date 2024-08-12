Дочь популярной телеведущей обнажила ягодицы на камеру

Американская модель Делила Бель Хэмлин обнажила ягодицы на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает два миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина снялась на пирсе в черном бикини. Выбранный ею комплект состоял из топа-бандо с завязками на спине и стрингов с заниженной талией. При этом 26-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, показав татуировки на коже.

В то же время девушка надела золотистую цепочку с кулоном-жемчужиной, а также серьги и браслеты.

В июле дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис позагорала в купальнике в откровенной позе.