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15:00, 12 августа 2024Мир

Еврокомиссия выделила деньги на подготовку женщин-кинологов для ВСУ

Еврокомиссия выделила два миллиона евро на подготовку женщин-кинологов для ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roberto Monaldo / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) выделила деньги на подготовку женщин-кинологов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация опубликована на сайте представительства Еврокомиссии в Киеве.

«Украинские кинологи с хорошо обученными собаками будут направлены на разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов по всей стране в рамках проекта, финансируемого за счет гранта в размере двух миллионов евро», — отмечается в сообщении представительства.

В частности, в скором времени на Украину будут направлены шестнадцать бельгийских овчарок. Они вместе в восемью девушками прошли пятимесячную подготовку в Камбодже, где учились разминировать объекты.

Ранее кинолог Андрей Мухин рассказал, что собаки, используемые в ходе СВО, выполняют в основном охранные задачи. По словам военнослужащего, собаки издалека слышат летящие снаряды и беспилотники, а также чуют приближение бойцов ВСУ.

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      Максим Габриелян
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