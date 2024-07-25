Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 25 июля 2024Россия

Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

Кинолог Мухин рассказал, что в зоне СВО собаки выполняют охранные задачи

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Собаки на специальной военной операции выполняют охранные задачи. Главную роль животных в зоне боевых действий раскрыл кинолог Андрей Мухин в беседе с газетой «Взгляд».

По словам военнослужащего, собаки издалека слышат летящие снаряды и беспилотники, а также чуют приближение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Когда мы были в лесу под Изюмом, от "ночников" и тепловизоров толку не было, нас спасал нюх и слух моей овчарки Сармата, — рассказал он. — Когда Сармат, сидя на бруствере, начинал втягивать воздух в определенном направлении и рычать, мы знали: идет чужак, и открывали огонь». После этого российские военные успевали спрятаться, и ответная атака по ним производилась уже с большого расстояния.

Мухин сравнил собаку с живым локатором, прибором ночного видения и тепловизором. Он подчеркнул, что именно благодаря Сармату в его формировании не было жертв, а пострадавшие отделывались легкими ранениями и контузией. Военный отметил, что разведке ВСУ не удавалось приблизиться к позициям его сослуживцев.

Помимо этого, пес слышал подлетающие коптеры гораздо раньше российских военных. «Если он смотрит в небо, мы становились за деревья и начинали ждать атаки с воздуха. Причем я специально не готовил Сармата к этому», — сказал Мухин.

Он добавил, что российские военнослужащие специально подбирают к себе в подразделения брошенных собак, которые также начинают громко лаять при приближении опасности.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

Ранее в России предложили отправлять на СВО бездомных собак. С инициативой выступил депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин, который напомнил, что во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 70 тысяч псов.

Эту идею в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, не стоит принижать роль животных, находящихся на СВО, так как они отправлены не на убой. Депутат пояснил, что в зоне боевых действий находятся специально подготовленные собаки, которые помогают в решении самых сложных вопросов, несут сторожевую службу и непосредственно участвуют в боевых действиях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков

      В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

      Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

      Путин и Лукашенко начали закрытую встречу

      Украинские дроны атаковали автомобили в российском регионе

      Последствия снижения кредитного рейтинга Украины оценили

      Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

      В Госдуме предупредили о снижении скорости загрузки YouTube

      Патрушев назвал помощь Запада Украине игрой с огнем

      Автомобиль экс-министра Абызова попал в ДТП при возвращении из суда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше