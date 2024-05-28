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15:15, 28 мая 2024Россия

Службу тысяч собак в зоне СВО оценили фразой «отправлены не на убой»

Депутат Бурматов напомнил о служебных собаках на СВО после предложения Зиганшина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Прозвучавшая в Свердловской области инициатива об отправке бездомных собак на специальную военную операцию (СВО) — абсолютно пустая и непродуманная, заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Более того, не стоит принижать роль животных, находящихся на СВО, так как они отправлены не на убой, а для выполнения боевых задач, подчеркнул он. Предложение парламентарий раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с инициативой выступил депутат из Екатеринбурга Артур Зиганшин. «У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — сказал он, напомнив, что во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 70 тысяч собак.

«У нас сегодня на Донбассе сотни, если не тысячи, служебных собак, которые помогают в решении самых сложных вопросов спецоперации, которые несут сторожевую службу, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, которые вместе со специальными подразделениями, вместе с нашими бойцами героически защищают нашу страну, и принижать их роль ни в коем случае нельзя», — ответил Бурматов.

Они туда отправлены не на убой, они там выполняют серьезнейшие боевые задачи, героически сражаясь бок о бок с нашими ребятами, и в том числе, спасая их жизни

Владимир Бурматовдепутат Госдумы

Он также отметил, что в зоне спецоперации находятся подготовленные служебные собаки, прошедшие специальную длительную кинологическую и боевую подготовку. «Проблема бездомных животных — это совершенно другая проблема», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, ее решение как раз находится в руках региональных депутатов, так как все соответствующие полномочия сегодня переданы субъектам.

«Они имеют право вводить штрафы за выброшенных животных, за самовыгул, за нарушение правил содержания животных. Они имеют право принимать решения по строительству приютов, в том числе без использования бюджетных денежных средств, за счет государственного частного партнерства. Они могут создавать правовые условия для организации пристройства этих бездомных животных, их льготной стерилизации, вакцинации, ведения мероприятий по пропаганде ответственного обращения с животными и так далее. Они могут в конце концов вводить регистрацию, учет, идентификацию животных, чтобы, если кто-то выкинет на улицу своего питомца, можно было привлечь к ответственности. Есть хоть что-то из этого в Свердловской области? Нет этого» — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Ранее кинолог из ХМАО Ольга Колмогорова предлагала дрессировать собак для отправки в зону боевых действий. По ее словам, приступить к занятиям ей мешало отсутствие подходящего помещения. Вскоре местные власти выразили готовность оказать содействие в «подборе определенных пород собак (...) в целях их обучения для использования в зоне СВО».

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