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12:50, 28 мая 2024Россия

Российский депутат предложил отправлять бездомных собак на СВО

Депутат из Екатеринбурга Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО

Фото: Heshan Weeramanthri / Unsplash

Депутат из Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно URA.RU.

Как выяснило агентство, председатель комиссии по экономическому развитию городской думы выступил с подобной идеей на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности. Россиянин напомнил, что во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 70 тысяч собак.

«У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — поделился Зиганшин. На эту реплику директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин заявил, что на фронте «и так достаточно своих собак».

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели отправлять бездомных собак в зону спецоперации на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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