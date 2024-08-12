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13:14, 12 августа 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила уголовное дело против подозреваемого в госизмене россиянина

В Кургане мужчину заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Кургане следователи ФСБ возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области.

Дело заведено по статье 275 («Госизмена») УК РФ.

По предварительным данным, подозреваемый связался с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины через интернет и согласился оказывать им содействие в совершении диверсий и терактов на территории Курганской области. Его задержали в марте текущего года.

Ранее сотрудники УФСБ по Новгородской области задержали жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены. По данным следствия, он, работая на предприятии военно-промышленного комплекса, установил контакт с представителем ГУР МО Украины и передавал ему данные о расположенных на территории района войсковых частях.

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      Олеся Мицкевич
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