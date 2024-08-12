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20:01, 12 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за экстремистские публикации в сети

В Ярославской области ФСБ пресекла экстремистскую деятельность местного жителя

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ярославской области сотрудники ФСБ пресекли экстремистскую деятельность местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по региону.

По данным ведомства, Даниил Колесник публиковал во «ВКонтакте» комментарии и материалы, призывающие к совершению насильственных действий по мотивам национальной ненависти.

Против россиянина возбуждено дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Кургане следователи ФСБ возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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      Екатерина Кашурникова
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