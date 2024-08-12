Глава Льгова оценил ситуацию в городе

Глава Льгова Клемешов: ситуация в городе напряженная, но стабильная

Глава Льгова Курской области Алексей Клемешов в эфире «Соловьев Live» заявил, что ситуация в городе напряженная, но стабильная. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах», — подчеркнул он.

9 августа глава Льговского района Сергей Коростелев назвал ситуацию в районе напряженной, но контролируемой. По его словам, сельские населенные пункты и город Льгов будут патрулировать. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней нужды во время действия сигнала воздушной тревоги.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились.