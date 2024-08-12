ХАМАС отказалось участвовать в обсуждении прекращения огня в секторе Газа

Axios: ХАМАС отказалось обсуждать остановку огня в секторе Газа 15 августа

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что отказывается от приглашения Соединенных Штатов Америки, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на заявление движения.

В материале говорится, что ХАМАС объяснило свое решение нападением на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, новыми условиями, выдвинутыми премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также последними ударами Израиля по сектору Газа.

Отмечается, что очередной раунд переговоров был запланирован на четверг, 15 августа.

Ранее стало известно, что новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС настроен на прекращение огня и хочет заключить соответствующее соглашение. Утверждается, что об этом говорится в послании, которое было получено израильскими чиновниками от египетских и катарских посредников.