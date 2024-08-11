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21:11, 11 августа 2024Мир

Новый глава политбюро ХАМАС захотел прекращения огня

CNN: лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение о прекращении огня

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС настроен на прекращение огня. Об этом телеканалу CNN рассказал израильский источник.

По его данным, лидер движения хочет заключить соответствующее соглашение. Собеседник телеканала уточнил, что об этом говорится в послании, которое получено израильскими чиновниками от египетских и катарских посредников.

Однако, как отмечается в материале, позиция премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху по этому вопросу неясна. При этом, по словам источника, американские чиновники поддерживают соглашение между сторонами конфликта. Они полагают, что это поможет избежать дальнейшей эскалации.

6 августа Яхья Синвар был избран новым главой политбюро ХАМАС. До этого он был лидером движения в секторе Газа.

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      Марина Совина
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