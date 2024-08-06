ХАМАС избрало нового главу политбюро ас-Синвара вместо убитого в Иране Хании

Яхья ас-Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании. Об этом сообщаает движение, пишет РИА Новости.

«Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании», — сказано в заявлении.

Как уточняется, ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в адрес Израиля в ответ на покушение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал отомстить Израилю за нападение на Исмаила Ханию.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».