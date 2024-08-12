Хоакин Феникс написал сценарий к гей-драме и передумал сниматься в ней

Актер Хоакин Феникс отказался сниматься в гей-драме, к которой написал сценарий

Хоакин Феникс перестал выходить на связь и выбыл из участия в безымянном проекте режиссера Тодда Хейнса. Об этом сообщило издание IndieWire.

Звезда «Джокера» не только должен был исполнить главную роль в фильме, но и принимал участие в написании сценария провокационной гей-драмы.

«Это была идея Хоакина. Он хотел преодолеть внутренние барьеры и по-настоящему разобраться в неудобных моментах, связанных с этими отношениями. И это казалось очень органично» — рассказал режиссер картины.

В итоге проект был отменен буквально за несколько дней до старта съемочного процесса. Сообщается, что продюсеры фильма не смогли связаться с Фениксом для уточнения причин отказа от участия в проекте. Теперь команде предстоит выплатить компенсацию инвесторам, которые вложились в фильм на стадии разработки сценария.

Ранее в Сети был опубликован новый трейлер продолжения «Джокера», в котором Хоакин Феникс исполнил главную роль.