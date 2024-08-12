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18:43, 12 августа 2024Ценности

Инстасамка опубликовала фото в купальнике

Рэперша Инстасамка опубликовала фото в купальнике

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, поделилась снимком в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя певица опубликовала фото, на котором она позирует спиной к фотографу в купальнике черного цвета. Знаменитость запечатлели у шезлонга, расположенного на пирсе рядом с озером. В описании к посту исполнительница рассказала о выходе нового трека.

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В июне Инстасамка появилась на сцене в мини-платье и шапке-ушанке. Исполнительница вышла на сцену в бело-бежевом наряде с корсетом поверх платья и остроносых ботфортах на каблуках.

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      Карина Черных
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