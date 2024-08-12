Из района в Белгородской области выехали около 11 тысяч человек из-за активности ВСУ

Из Краснояружского района Белгородской области выехали около 11 тысяч человек

Из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Миськов в своем Telegram-канале.

«На настоящий момент из 11,5 тысячи жителей, остававшихся в районе до перемещения, успешно выехали 11 тысяч человек. Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах», — написал чиновник.

По его словам, жители выезжали централизованно и на подготовленных автобусах при помощи администрации, сил самообороны, МЧС и скорой помощи. Миськов подчеркнул, что работа по вывозу жителей будет продолжена.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке. По словам чиновника, власти региона работают над нормализацией ситуации вместе с соцслужбами и общественными организациями. Смирнов добавил, что руководство Курской области занимается вывозом жителей с опасных территорий.