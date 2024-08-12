Изменения стоимости аренды жилья в крупнейших городах оценили

Аналитики Т — Ж: за полтора года стоимость аренды однушки выросла почти вдвое

За полтора года стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла почти вдвое, подсчитали аналитики Т — Ж. «Лента.ру» ознакомилась с выводами специалистов о ценах на съем жилья в стране.

«В среднем с декабря 2022 по июль 2024 года стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 44 процента. В Москве цена предложения выросла на 41 процента, с 39 до 55 тысяч рублей. В Петербурге — на 25 процентов, с 28 до 35 тысяч», — подсчитали специалисты.

Сильнее всего выросли цены в Барнауле — на 79 процентов, в Челябинске — на 77 процентов и в Нижнем Новгороде — на 76 процентов. Наименьшие темпы роста цен во Владивостоке — плюс 9 процентов, в Санкт-Петербурге — 25 процентов, в Ярославле и Тюмени — 31 и 32 процента соответственно.

За полтора года стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупных городах в среднем выросла на 44 процента. В отдельных местах этот рост оказался вдвое выше. Например, рекордно поднялись цены в Барнауле, Челябинске и Нижнем Новгороде — почти на 80 процентов. Не сильно отстали Пермь, Омск, Ростов-на-Дону и Томск, где цены выросли на 60—70 процентов.

Дороже всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в столице: 55 тысяч рублей. В Хабаровске и Санкт-Петербурге — 35 тысяч в национальной валюте. При этом в Москве за полтора года цены выросли на 41 процент, в Хабаровске — на 40 процентов, а в Петербурге прирост оказался ниже — 25 процентов.

Нижний Новгород и Казань делят четвертую строчку по стоимости аренды: медианная сумма предложения — 30 тысяч рублей. В Екатеринбурге — 28 тысяч, в Ростове-на-Дону и Иркутске — 27 тысяч.

Дешевле всего аренда обойдется в Ярославле — 17 000, что на 31 процент дороже, а также, в Саратове и Ульяновске — 18 000, что выше вдвое.

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