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12:30, 9 августа 2024Экономика

Названа стоимость самой дорогой квартиры Петербурга

Стоимость самой дорогой квартиры Петербурга составила 431 миллион рублей
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Цена самой дорогой квартиры Петербурга, доступной для покупки на первичном рынке в июле 2024 года, составила 431 миллион рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о многоквартирном лоте, площадь которого составляет 428 квадратных метров. Сдача новостройки запланирована на конец 2027 года.

По словам специалистов, за год в Петербурге число дорогих квартир стоимостью более 100 миллионов рублей уменьшилось более чем в полтора раза — на 52 процента, или 56 лотов. В июле 2023-го этот показатель находился на уровне в 108 объектов, а в тот же месяц 2024-го — 52 объекта. При этом объем предложения стоимостью свыше 100 миллионов рублей составляет всего 0,2 процента от общего количества продаваемых квартир — 27,5 тысячи.

Ранее в этот же день экономист Михаил Задорнов предрек снижение цен на жилье примерно на 10 процентов после отмены льготной ипотеки.

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      Полина Кислицына
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