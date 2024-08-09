Названа стоимость самой дорогой квартиры Петербурга

Стоимость самой дорогой квартиры Петербурга составила 431 миллион рублей

Цена самой дорогой квартиры Петербурга, доступной для покупки на первичном рынке в июле 2024 года, составила 431 миллион рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о многоквартирном лоте, площадь которого составляет 428 квадратных метров. Сдача новостройки запланирована на конец 2027 года.

По словам специалистов, за год в Петербурге число дорогих квартир стоимостью более 100 миллионов рублей уменьшилось более чем в полтора раза — на 52 процента, или 56 лотов. В июле 2023-го этот показатель находился на уровне в 108 объектов, а в тот же месяц 2024-го — 52 объекта. При этом объем предложения стоимостью свыше 100 миллионов рублей составляет всего 0,2 процента от общего количества продаваемых квартир — 27,5 тысячи.

Ранее в этот же день экономист Михаил Задорнов предрек снижение цен на жилье примерно на 10 процентов после отмены льготной ипотеки.