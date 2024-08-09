Ценам на жилье в России предрекли снижение

Экс-глава Минфина Задорнов: жилье в России подешевеет примерно на 10 процентов

После отмены массовой льготной ипотеки на новостройки жилье в России может подешеветь примерно на 10 процентов. Такую динамику на рынке недвижимости предрек бывший глава Минфина России, экономист Михаил Задорнов, пишет РИА Новости.

«Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10 процентов. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета», — спрогнозировал эксперт.

Задорнов отметил, что заметно такое снижение будет через два года. При этом речь идет о реальных ценах — номинальные цены на квартиры и дома в России не снизятся, убежден экономист. «При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра», — пояснил специалист.

Динамика также будет зависеть от региона. Так, в Москва и Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленобласти номинальные цены, скорее всего, заморозятся, а в локациях с малым вводом жилья есть вероятность дальнейшего роста стоимости квадратного метра, предположил Задорнов. Экономист добавил, что разрыв в ценах между вторичным рынком жилья и новостройками будет неизбежно сокращаться.

Ранее экс-глава Минфина заявил, что ипотеку в России сейчас брать невыгодно. По мнению Задорнова, лучше снимать жилье или положить свободные деньги на депозит в банке под 19-20 процентов.