Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 8 августа 2024Экономика

Россиянам отсоветовали брать ипотеку

Экс-глава Минфина Задорнов: ипотеку сейчас брать невыгодно, лучше снимать жилье

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ипотеку с текущими ставками по кредитам брать невыгодно, лучше снимать жилье. Такой совет дал желающим обзавестись жильем россиянам экс-министр финансов России и экономист Михаил Задорнов в беседе с РИА Новости.

«Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20 процентов, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться», — пояснил специалист.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России достигла 19,6 процента и достигла запретительного уровня — теперь кредиты на жилье стали недоступными для большинства россиян. При этом, по прогнозам экспертов, не стоит ждать снижения показателей в в 2024 году и начале 2025-го.

В качестве альтернативы ипотеки гражданам, которые желают обзавестись жильем, эксперты предлагают его арендовать, приобрести в складчину или на средства материнского капитала.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Пес устроил в доме пожар и выбежал через собачью дверцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше