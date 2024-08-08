Россиянам отсоветовали брать ипотеку

Экс-глава Минфина Задорнов: ипотеку сейчас брать невыгодно, лучше снимать жилье

Ипотеку с текущими ставками по кредитам брать невыгодно, лучше снимать жилье. Такой совет дал желающим обзавестись жильем россиянам экс-министр финансов России и экономист Михаил Задорнов в беседе с РИА Новости.

«Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20 процентов, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться», — пояснил специалист.

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России достигла 19,6 процента и достигла запретительного уровня — теперь кредиты на жилье стали недоступными для большинства россиян. При этом, по прогнозам экспертов, не стоит ждать снижения показателей в в 2024 году и начале 2025-го.

В качестве альтернативы ипотеки гражданам, которые желают обзавестись жильем, эксперты предлагают его арендовать, приобрести в складчину или на средства материнского капитала.

