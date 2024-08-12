Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 12 августа 2024Мир

Израиль сообщил о выпущенных из Ливана ракетах

ЦАХАЛ засек около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону севера Израиля

Фото: Aziz Taher / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дежурные силы ПВО засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, было зафиксировано около 30 ракет, летящих из Ливана в сторону района [кибуца] Кабри, некоторые из которых упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. Армия обороны Израиля наносит удары по [вероятным] точкам запуска [ракет]», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ нанес новые удары по Ливану, под огонь попал району Джуайи на юге страны. Кроме того, были атакованы военные объекты шиитского движения «Хезболла» в районе Айтаруна. Также сообщается, что в ходе удара ВВС Израиля был ликвидирован один из полевых командиров «Хезболлы», Хасан Фарес Джоши, который командовал противотанковым подразделением.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

      Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

      Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

      Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

      В Сербии рассказали о планах Запада касательно Вучича

      Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше