Израиль сообщил о выпущенных из Ливана ракетах

ЦАХАЛ засек около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону севера Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дежурные силы ПВО засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, было зафиксировано около 30 ракет, летящих из Ливана в сторону района [кибуца] Кабри, некоторые из которых упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. Армия обороны Израиля наносит удары по [вероятным] точкам запуска [ракет]», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ нанес новые удары по Ливану, под огонь попал району Джуайи на юге страны. Кроме того, были атакованы военные объекты шиитского движения «Хезболла» в районе Айтаруна. Также сообщается, что в ходе удара ВВС Израиля был ликвидирован один из полевых командиров «Хезболлы», Хасан Фарес Джоши, который командовал противотанковым подразделением.