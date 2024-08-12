У популярного блогера обнаружили рак

Блогер Джоуи Грасеффа сообщил, что у него обнаружили рак кожи

Популярный американский блогер Джоуи Грасеффа сообщил, что у него обнаружили рак. Об этом пишет NBC News.

Грасеффа заявил, что несколько лет назад обнаружил у себя на носу красную отметину. Недавно он заметил, что отметина покрылась струпьями, после чего обратился к врачу. У блогера диагностировали базалиому — одну из разновидностей рака кожи.

«Я не переживаю об этом так сильно как, возможно, стоило бы», — признался Грасеффа. По его словам, базалиома обычно хорошо поддается лечению. Блогер попросил подписчиков, у которых также был этот вид рака, связаться с ним и рассказать о своем лечении.

Ранее блогер Субхан Мамедов, известный как Субо, рассказал об успешной борьбе с раком. Он раскрыл, что перенес две тяжелые операции, благодаря которым ему удалось побороть онкологическое заболевание.