Китайские банки перестали принимать платежи из России

«Известия»: региональные банки Китая перестали принимать платежи из России

Китайские региональные банки перестали принимать платежи из России. Об этом представители российского бизнеса рассказали «Известиям».

С мая 2024 года мелкие банки КНР стали активнее использоваться российским бизнесом из-за уверенности в том, что они менее уязвимы для западных санкций. По словам генерального директора занимающейся поставками техники из КНР компании Atvira Екатерины Кизикевич, 20 июля один из китайских банков прислал письмо о приостановке расчетов.

«Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом», — отметил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подчеркнул, что на сегодняшний день больше 98 процентов китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» столкнулся со сложностями с поставками запчастей из Китая. Проблемы связаны с задержками по срокам платежей во взаиморасчетах с партнерами.