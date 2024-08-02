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08:33, 2 августа 2024Экономика

Производитель Lada заявил о сложностях с поставками запчастей из Китая

«АвтоВАЗ»: из-за задержек платежей осложнились поставки запчастей из Китая

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Из-за задержек по срокам платежей во взаиморасчетах с партнерами «АвтоВАЗ» столкнулся со сложностями с поставками запчастей из Китая. Об этом со ссылкой на начальника GR-управления автоконцерна Александра Виноградова сообщает НСН.

По словам Виноградова, трудности возникают, но их пока удается «каким-то образом» решать. Однако это уже второй раз за месяц, когда производитель Lada жалуется на поставщиков. Ранее вице-президент концерна Сергей Громак предупреждал о возможном прекращении поставок комплектующих из Китая в Россию, так как местные производители опасаются вторичных санкций.

«Мы видим проблемы с платежами за компоненты. Поэтому нам нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем», — заявил он.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался, что отечественные и китайские автопроизводители находятся в неравных условиях на рынке РФ. По его словам, все меры поддержки отрасли должны быть сосредоточены на производстве высоколокализованной продукции — не только Lada, но и других брендов. Он объяснил, что условия у китайского автопрома выгоднее. Одним из факторов является более низкая стоимость автокомпонентов, что связано с большой разницей в размерах автомобильных рынков России и КНР.

Глава компании-производителя назвал одной из эффективных мер поддержки госзакупки. Еще одним выходом он считает дальнейшее повышение утилизационного сбора, который уже для некоторых автомобилей превышает миллион рублей.

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