Минобороны: «Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

Российские военные ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили кустарные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которых они вели огонь по мирным населенным пунктам в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по пикапам противника», — уточнили в ведомстве, добавив, что полученные в режиме реального времени кадры позволили убедиться в поражении цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что заявки на разминирование приграничных районов Курской области российским военнослужащим поступают каждый день. Один из саперов поведал, что обстрел населенных пунктов ведется с применением как оружия НАТО, так и собственно украинского.