Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:33, 12 августа 2024Россия

«Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

Минобороны: «Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Российские военные ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили кустарные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которых они вели огонь по мирным населенным пунктам в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по пикапам противника», — уточнили в ведомстве, добавив, что полученные в режиме реального времени кадры позволили убедиться в поражении цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что заявки на разминирование приграничных районов Курской области российским военнослужащим поступают каждый день. Один из саперов поведал, что обстрел населенных пунктов ведется с применением как оружия НАТО, так и собственно украинского.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

      Во Франции назвали атаку на ЗАЭС «шагом в сторону кошмара»

      ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии

      Удар молнии привел к гибели людей в Китае

      «Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

      В Госдуме сочли атаку на ЗАЭС попыткой шантажа

      Выявлена связь между здоровьем органов и психикой

      В России заключенные устроили банкет с шашлыками и пиццей

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

      На Украине заявили об ожидании агрессивного ответа России на атаки ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше