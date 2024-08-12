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14:04, 12 августа 2024Силовые структуры

Лидера узбекской диаспоры осудили на четыре года по делу об оскорблении участников СВО

СК: главу узбекского землячества осудили на 4 года за оскорбление участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Глава узбекской диаспоры будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» было возбуждено 18 января. Баратов разместил в социальной сети публикацию, оскорбляющую участников специальной военной операции.

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      Екатерина Кашурникова
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