Лидера узбекской диаспоры осудили на четыре года по делу об оскорблении участников СВО

В Москве лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).
Глава узбекской диаспоры будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» было возбуждено 18 января. Баратов разместил в социальной сети публикацию, оскорбляющую участников специальной военной операции.