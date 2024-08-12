Массовую драку российских подростков под окнами жилых домов сняли на видео

В Волгограде подростки устроили массовую драку, их сняли на видео

В Волгограде массовую драку подростков и мужчин сняли на видео. Ролик опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На кадрах видно около 15 человек, дерущихся под окнами многоэтажки. Они бьют друг друга руками и ногами, сопровождая это громкими выкриками. Затем на место приезжает автомобиль скорой помощи.

По словам очевидцев, в конфликте участвовали как взрослые, так и школьники, которым на вид около 13 лет. «Что они не поделили, непонятно», — сказал один из горожан. О пострадавших в ходе инцидента также не сообщается.

Ранее в Татарстане мигранты устроили массовую драку с местными жителями. Конфликт также был снят на видео, на кадрах видно, как одна группа мужчин гонит другую вдоль улицы.