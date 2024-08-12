МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

МИД Литвы вручил России ноту протеста из-за акции возле посольства в Москве

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вручило посольству России ноту протеста из-за акции возле посольства республики в Москве. Соответствующе сообщение опубликовано на сайте ведомства.

МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в России. Как сообщается, утром 12 августа четверо неизвестных в масках измазали красной краской вход в дипломатическое учреждение.

Ведомство вызвало советника посольства России Андрея Гасюка и вручило ему ноту строгого протеста. «Министерство иностранных дел Литовской Республики требует от России немедленно принять все необходимые меры для обеспечения защиты и неприкосновенности помещений посольства и его имущества», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Борисоглебском переулке. Неизвестные также оставили красные отпечатки ладоней.