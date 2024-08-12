Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 12 августа 2024Бывший СССР

МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

МИД Литвы вручил России ноту протеста из-за акции возле посольства в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вручило посольству России ноту протеста из-за акции возле посольства республики в Москве. Соответствующе сообщение опубликовано на сайте ведомства.

МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в России. Как сообщается, утром 12 августа четверо неизвестных в масках измазали красной краской вход в дипломатическое учреждение.

Ведомство вызвало советника посольства России Андрея Гасюка и вручило ему ноту строгого протеста. «Министерство иностранных дел Литовской Республики требует от России немедленно принять все необходимые меры для обеспечения защиты и неприкосновенности помещений посольства и его имущества», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Борисоглебском переулке. Неизвестные также оставили красные отпечатки ладоней.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового

      Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

      В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

      В России высказались о проблеме линии обороны в Курской области

      Женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет

      Россиянкам назвали тренды в одежде на осень

      МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      Министры обороны Белоруссии и России обсудили военно-политическую обстановку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше